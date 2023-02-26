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    В мире

    Яков Кедми попал под санкции Евросоюза как прокремлевский пропагандист

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    Яков Кедми попал под санкции Евросоюза как прокремлевский пропагандист
    Минобороны РФ/телеканал "Звезда"

    Десятый пакет санкций, официально принятый Евросоюзом в субботу, 25 февраля, коснулся более 120 юридических и физических лиц, а также расширил список допустимых для экспорта из России товаров.

    Среди физических лиц, попавших под санкции ЕС, на сей раз назван один гражданин Израиля – Яков Кедми (Казаков) – политический обозреватель, постоянный гость российских государственных телеканалов и участник прокремлевских пропагандистских передач.

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    В решении ЕС о внесении Кедми в санкционный список указано, что он оправдывал войну, развязанную властями РФ против Украины, ставил под сомнение право Украины на независимую государственность, обвинял украинские власти в "нацизме", утверждал, что Украина представляет угрозу для России, говорил о возможности оккупации российской армией всей территории Украины, ликвидации вооруженных сил Украины и нынешнего украинского руководства.

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    Внесение в санкционный список ЕС подразумевает запрет на любые финансовые операции в ЕС, замораживание активов в странах ЕС, запрет на въезд/транзит через ЕС.

    Экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов поясняет: "Поскольку Израиль не вводил своих санкций, то арестовывать счета Кедми он не будет, но израильские банки, по распоряжению Банка Израиля (и на основании собственного печального опыта с американскими властями), учитывают международные санкции когда речь идет о международных операциях".

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    Отметим, что Украина давно внесла Кедми в санкционный список.

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    Напомним также, что в декабре читатели NEWSru.co.il назвали Якова Кедми "антигероем 2022 года в Израиле".

    Кедми продолжает выступать на российском телевидении и в других СМИ с антиукраинскими заявлениями. В августе прошлого года он был единственным участником из Израиля на "Первом Международном антифашистском конгрессе", проводившемся в Подмосковье. В своем выступлении он, в частности, говорил: "Нацизм является продуктом западной культуры", "В уничтожении евреев участвовала вся Европа", "Миттеран отправлял евреев в Освенцим", "Если вы его не добьете (нацизм), он возродится". Выступал на этом мероприятии и Евгений Сатановский, экс-президент Российского еврейского конгресса, президент "Институт Ближнего Востока". Отметим, что и Кедми, и Сатановский под видом поддержки "борьбы с нацизмом" последовательно поддерживают войну против Украины, которую власти РФ называют "специальной военной операцией".

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    Яков Кедми (Казаков) родился 5 марта 1947 года в Москве. В 1969-м репатриировался в Израиль. Принимал участие в Войне Судного дня, где служил в одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Занимал руководящие должности в "русском отделе" МИД Израиля. Был руководителем службы "Натив" в 1992-1999 годах. С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьева.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Февраля 2023
    Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Декабря 2022
    Герои, антигерои и события 2022 года, по версии NEWSru.co.il
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Августа 2022
    В Подмосковье проходит "Первый Международный антифашистский конгресс", среди выступающих оказался Яков Кедми
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