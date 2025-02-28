"Ракевет Исраэль" 9 недель будет перекрывать по пятницам движение по шоссе Аялон

Израильская железнодорожная компания на протяжении девяти пятниц будет выполнять работы по установке новых мостов возле вокзала Герцлии.

В связи с этим движение по шоссе Аялон в северном направлении будет блокироваться в районе развязки "Шиват а-Кохавим". Едущим на север придется съезжать с шоссе и подниматься на развязку, а затем возвращаться с нее на шоссе, однако следует учитывать, что движение на развязке регулируется светофором.

В первый раз движение будет перекрыто в следующий четверг, 6 марта, в 22:00, и возобновится в 16:00 в пятницу, 7 марта. О дальнейших перекрытиях будет сообщаться отдельно. В дни праздников Пурим и Песах работы выполняться не будут.

Помимо шоссе Аялон, в эти часы будет перекрыто и железнодорожное движение по прибрежной ветке в районе вокзала Герцлии