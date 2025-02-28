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Израиль

Полиция ПА задержала подозреваемого в районе, где ЦАХАЛ проводит операцию "Железная стена"

Полиция
Иудея и Самария
ХАМАС
Палестинская администрация
время публикации: 28 февраля 2025 г., 06:06 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 06:11
Полиция ПА задержала подозреваемого в районе, где ЦАХАЛ проводит операцию "Железная стена"
AP Photo/Majdi Mohammed

В ночь на 28 февраля полиция Палестинской администрации задержала Камаль аль-Катиба из Нур аш-Шамса, к востоку от Туль-Карема, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Спецназ полиции ПА задержал этого активиста одной из экстремистских группировок в то время, когда ЦАХАЛ 38-е сутки проводит операцию "Железная стена" в данном районе, отмечает ПИЦ.

ХАМАС обвиняет ПА в пособничестве спецслужбам Израиля, создающем угрозу "силам сопротивления" и "национальной безопасности".

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