Полиция ПА задержала подозреваемого в районе, где ЦАХАЛ проводит операцию "Железная стена"

В ночь на 28 февраля полиция Палестинской администрации задержала Камаль аль-Катиба из Нур аш-Шамса, к востоку от Туль-Карема, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Спецназ полиции ПА задержал этого активиста одной из экстремистских группировок в то время, когда ЦАХАЛ 38-е сутки проводит операцию "Железная стена" в данном районе, отмечает ПИЦ.

ХАМАС обвиняет ПА в пособничестве спецслужбам Израиля, создающем угрозу "силам сопротивления" и "национальной безопасности".