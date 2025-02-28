Канцелярия Нетаниягу опровергает материал Ронена Бергмана о планах ликвидации Синуара

В пятницу, 28 февраля, в приложении "7 дней" к газете "Едиот Ахронот" вышел материал журналиста Ронена Бергмана, в котором утверждается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу де-факто не позволял ликвидировать лидера ХАМАСа в Газе Ийхью Синуара, чтобы не повредить процессу нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Среди прочего, согласно Бергману, глава правительства ни разу не выступил против ликвидации Синуара, однако выдвигал требования, фактически делавшие такую ликвидацию нереальной.

Канцелярия премьер-министра разослала в СМИ опровержение данного материала:

"Речь идет о повторении беспочвенных лживых утверждений, которые уже были опровергнуты в прошлом и целью которых является очернение премьер-министра Нетаньягу, ведущего Израиль к беспрецедентным достижениям на семи фронтах. Утверждение о том, что незадолго до завершения операции "Нерушимая скала" именно премьер-министр предложил представителю Саудовской Аравии арабский мирный план, является абсолютной ложью. Что касается катарских денег, ключевые фигуры в службах безопасности были среди инициаторов перевода денег и даже поддерживали продолжение их перечисления, утверждая, что это сдерживает ХАМАС и обеспечивает спокойствие. Они также утверждали, что эти деньги будут направлены на гуманитарные нужды, такие как выплаты чиновникам, нуждающимся семьям и на электроэнергию"

"Утверждение, что премьер-министр якобы запретил службам безопасности ликвидировать высокопоставленных террористов во время операции "Страж стен", является абсолютной ложью, противоречащей реальности. Именно премьер-министр одобрил операцию "Страж стен" и настаивал на ликвидации Мохаммеда Дефа. Для этого он даже продлил военную операцию на неделю вопреки требованию тогдашнего президента США Джо Байдена. Премьер-министр также настаивал на успешной ликвидации Бахи Абу аль-Аты в ноябре 2019 года".

"Утверждения, что премьер-министр якобы считал ХАМАС, в отличие от Саудовской Аравии, проблемой, находящейся внизу списка приоритетов, является предвзятым и манипулятивным. Глава правительства видел основной источник угроз для Израиля в Иране, который, среди прочего, оказывал поддержку ХАМАСу. И именно премьер-министр на протяжении многих лет возглавлял борьбу против Ирана, несмотря на сопротивление внутри страны и за рубежом".