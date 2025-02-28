Израиль готов к продолжению "обмена пленными", обсуждается перемирие на Рамадан

Вечером в пятницу, 28 февраля, в Каир прибудет делегация Израиля. Как сообщала канцелярия главы правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился направить переговорную группу в Египет для продолжения переговоров по сделке с ХАМАСом.

Судя по публикациям в СМИ, власти Израиля пытаются продлить завершившийся этап сделки, чтобы добиться освобождения живых заложников в обмен на сотни палестинских заключенных и гуманитарную помощь Газе. Причем задача состоит в том, чтобы хотя бы трое заложников были освобождены в ближайшие дни – возможно даже в эту субботу, 1 марта. Насколько реалистична такая задача, непонятно. ХАМАС о готовности к такому обмену пока не выражал.

Накануне израильские СМИ опубликовали заявление некого высокопоставленного чиновника в руководстве страны, который заявил, что силы ЦАХАЛа не уйдут из района "Филадельфийской оси" – на границе Газы и Египта. Этот источник заявил: "Мы не позволим убийцам из ХАМАСа снова разъезжать на пикапах и разгуливать с оружием на наших границах, мы не позволим им набираться сил за счет контрабанды". Заявление источника опубликовали Ynet, Walla, "Мако" и другие СМИ.

Вывод сил ЦАХАЛа из района "Филадельфийской оси" и со всей территории сектора Газы, включая приграничные районы, является требованием ХАМАСа для реализации завершающего этапа сделки. ХАМАС предлагает формулу обмена заложников на заключенных "все на всех" и заявляет о готовности к полному прекращению войны при условии международных гарантий.

Правительство Израиля, в свою очередь, дает понять: полного вывода сил ЦАХАЛа из Газы пока не будет, мы не допустим сохранения власти ХАМАСа в секторе, но готовы обсуждать условия сохранения режима прекращения огня, если продолжится процесс обмена заложников – прежде всего, живых – на заключенных, осужденных за террор, которые находятся в израильских тюрьмах.

Позицию Израиля по этому вопросу поддерживают США. Американский президент Дональд Трамп требовал, чтобы ХАМАС вернул всех удерживаемых заложников до 15 февраля. Этого не произошло. Трамп угрожал "адом" ХАМАСу. Однако и этого не случилось. Власти Израиля сочли разумным продолжить постепенный процесс "обмена пленными". Первая фаза этого процесса, в рамках нынешней сделки, завершилась 27 февраля – после передачи из Газы тел четырех убитых заложников – Охада Яаломи, Цахи Идана, Шломо Манцура и Ицхака Эльгарата.

ХАМАС настаивает на переговорах о второй фазе сделки, которая предусматривала бы вывод сил ЦАХАЛа из Газы. Израиль предлагает продлить первую фазу по "формулам", которые действовали ранее. В случае отказа Израиль может сократить или даже приостановить поставки гуманитарной помощи в Газу, включая доставку временных жилищ.

Судя по заявлениям лидеров ХАМАСа, пока они готовы на некоторые уступки, хотя и гневно реагируют на затягивание Израилем перехода ко второй фазе сделки. По всей видимости, ХАМАС потребует изменений в "формулах обмена" и попытается добиться освобождения знаковых фигур для "оси сопротивления", содержащихся в израильских тюрьмах. При этом боевики ХАМАСа и других террористических группировок в Газе готовятся к новому раунду вооруженного противостояния с ЦАХАЛом, восстанавливая военную инфраструктуру и огневые позиции, рекрутируя и обучая новых боевиков. Готовится к новому этапу войны и ЦАХАЛ.

В израильских и арабских СМИ пишут о возможном пролонгировании режима прекращения огня в Газе и Ливане на период священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году – с 28 февраля по 29 марта). Однако пока не звучало заявлений о готовности властей Израиля к такому перемирию, особенно в Иудее и Самарии, где с 21 января идет антитеррористическая операция "Железная стена".