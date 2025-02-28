Водитель, потерявший сознание за рулем, доставлен в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии
время публикации: 28 февраля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 09:35
Утром в пятницу, 28 февраля, на улице Шауль а-Мелех в Бейт-Шеане произошла дорожная авария. Причиной ДТП стала потеря сознания водителем автомобиля.
Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА провели реанимационные мероприятия, после чего доставили пострадавшего в больницу "А-Эмек" в Афуле. Его состояние оценивается как тяжелое.