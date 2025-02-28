ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован "ключевой террорист", отвечавший за перевооружение "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 27 февраля к северу от Хермеля, в регионе Бекаа, на востоке Ливана, был нанесен авиаудар по автомобилю. Ликвидирован Мухаммад Махди Али Шахин – террорист "Хизбаллы", который координировал операции по закупке оружия на сирийско-ливанской границе.

ЦАХАЛ называет Мухаммада Махди Али Шахина "ключевым террористом" в деле поставок оружия из Сирии в Ливан. Он отвечал за проведение перевооружение "Хизбаллы" после полутора лет войны с Израилем, был связан с торговцами и контрабандистами, действующими на границе Сирии и Ливана.