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Израиль

ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован "ключевой террорист", отвечавший за перевооружение "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 февраля 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 09:24
ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован "ключевой террорист", отвечавший за перевооружение "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ подтвердил, что вечером 27 февраля к северу от Хермеля, в регионе Бекаа, на востоке Ливана, был нанесен авиаудар по автомобилю. Ликвидирован Мухаммад Махди Али Шахин – террорист "Хизбаллы", который координировал операции по закупке оружия на сирийско-ливанской границе.

ЦАХАЛ называет Мухаммада Махди Али Шахина "ключевым террористом" в деле поставок оружия из Сирии в Ливан. Он отвечал за проведение перевооружение "Хизбаллы" после полутора лет войны с Израилем, был связан с торговцами и контрабандистами, действующими на границе Сирии и Ливана.

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