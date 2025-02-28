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Израиль

Больница "Гилель Яфе" сообщила о состоянии раненых в теракте в Каркуре

Теракт
время публикации: 28 февраля 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 08:51
Больница "Гилель Яфе" сообщила о состоянии раненых в теракте в Каркуре
Пресс-служба больницы "Гилель Яфе". Фото: Рафи Корен

Больница "Гилель Яфе" в Хадере сообщила, что на текущий момент в ней госпитализированы шесть человек, пострадавших в теракте в Каркуре в четверг, 27 февраля.

Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальные – с легкими травмами.

Напомним, что 17-летняя девушка, состояние которой оценивалось медиками как критическое, и 76-летний мужчина с тяжелыми травмами были доставлены вертолетом в больницу "Шиба".

Израиль
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