Больница "Гилель Яфе" сообщила о состоянии раненых в теракте в Каркуре

Больница "Гилель Яфе" в Хадере сообщила, что на текущий момент в ней госпитализированы шесть человек, пострадавших в теракте в Каркуре в четверг, 27 февраля.

Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальные – с легкими травмами.

Напомним, что 17-летняя девушка, состояние которой оценивалось медиками как критическое, и 76-летний мужчина с тяжелыми травмами были доставлены вертолетом в больницу "Шиба".