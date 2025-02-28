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Израиль

Опрос "Mаарива": Яир Голан отбирает мандаты у Бени Ганца и Яира Лапида

Яир Голан
Опрос
время публикации: 28 февраля 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 07:49
Опрос "Mаарива": Яир Голан отбирает мандаты у Бени Ганца и Яира Лапида
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 23 мандата.

"Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем сокращается до 16 мандатов, столько же – у партии НДИ Авигдора Либермана. Партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном набирает 14 мандатов, отобрав мандаты и у Ганца и у Яира Лапида, партия которого "Еш Атид" набирает 12 мандатов.

У ШАС и "Оцма Йегудит" – по 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов, у "Ционут Датит" – 4 мандата.

Израиль
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