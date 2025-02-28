Два ДТП на дорогах Израиля, в обоих тяжело травмированы дети

За последний час на дорогах Израиля произошли несколько ДТП. В результате одной из них, в Калансуа, серьезные травмы получил двухлетняя девочка. Она доставлена в больницу "Меир".

В результате аварии, происшедшей в Ришон ле-Ционе, был тяжело травмирован 12-летний мальчик. Бригада МАДА доставила его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.