Глава Генштаба ЦАХАЛа представил результаты отчета главам советов Отеф Аза

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви встретился в пятницу утром с руководителями населенных пунктов, расположенных возле сектора Газы, и представил им основные выводы расследований событий 7 октября 2023 года.

На встрече присутствовали командующий Южным военным округом, командующий Управлением тыла, командующий дивизии "Газа", представители командования ВВС и военной разведки. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, командиры представили руководителям муниципалитетов, кибуцев, поселков и местных советов основные выводы и уроки, вынесенные из расследования.

В беседе давался особый упор на подготовку ЦАХАЛа к будущему, изменение процесса обучения и внедрение извлеченных уроков в реализацию для обеспечения безопасности района в будущем. Герци А-Леви поблагодарил местных руководителей за встречу и повторил, что ЦАХАЛ глубоко привержен принципам прозрачности и обещает предоставить ответы общественности в рамках процесса укрепления доверия к армии.

Глава Генштаба подчеркнул, что Армия обороны Израиля сделает все возможное, чтобы Западный Негев стал безопасным и процветающим районом на годы вперед, и лишь это, по его словам, будет свидетельством нашей полной победы.

Отметим, что ЦАХАЛ не опубликовал отчеты по расследованию в открытом доступе: различные разделы этих отчетов были опубликованы в четверг вечером в различных израильских СМИ, и по всей видимости, каждому изданию был выделен определенный раздел отчета, а не предоставлен отчет полностью. Newsru.co.il опубликовал перевод части этих материалов, и мы продолжим публикацию результатов расследования в дальнейшем.

Движение за свободу информации ("А тнуа ле-хофеш а-мейда") систематически борется на юридическом поле, добиваясь от армии публикации отчетов о проведенных расследованиях: по заявлению организации, лишь после иска в суд ЦАХАЛ создал специальный раздел на сайте, где содержится информация о количестве погибших и пострадавших в войне "Железные мечи", включая ранее не публиковавшиеся данные о жертвах так называемого "дружественного огня", погибших в результате аварий и по другим причинам.

Что же касается результатов расследования событий 7 октября в населенных пунктах в приграничной к сектору Газы полосе, на портале ЦАХАЛа, также благодаря требованиям и искам "Движения за свободу информации" и других организаций, создан специальный раздел для публикации отчетов и подробных разборов происходившего в "черную субботу".

До сих пор на нем опубликован лишь отчет о происходившем в кибуце Беэри. Ожидается, что после того, как глава Генерального штаба ЦАХАЛа представил результаты отчета внутренней комиссии по расследованию главам муниципалитетов и местных советов района Отеф Аза, на этом разделе будут опубликованы данные и по этим населенным пунктам.