Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 февраля, температура будет примерно соответствующей среднесезонной. Утром малооблачно. Вечером ожидаются дожди на севере и в центре страны, временами с грозами.

В Иерусалиме – 5-15 градусов, в Тель-Авиве – 7-18, в Хайфе – 10-16, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 4-19, в Мицпе-Рамоне – 9-17, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-17, в Ариэле – 6-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 7-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу будет облачно и дождливо. В воскресенье-понедельник – переменная облачность, повышение температуры.