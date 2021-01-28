Политика и штрафы: "Кахоль Лаван" угрожает заблокировать предложение о продлении карантина

Партия "Кахоль Лаван" угрожает не поддержать предложение по продлению карантина, если заседание правительства будет созвано до того, как Кнессет утвердит во втором и третьем чтениях законопроект о повышении штрафов за нарушение карантинных распоряжений.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", в "Кахоль Лаван" угрожают не допустить созыва заседания правительства, если закон о штрафах не будет утвержден. Согласно коалиционным соглашениям, заседание правительства не может быть созвано, если "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не придут к соглашению о повестке дня.

Накануне сообщалось, что заседание правительства состоится 28 января.

Закон о повышении штрафов находится на рассмотрении комиссии Кнессета по законодательству перед голосованием во втором и третьем чтениях. 27 января комиссия на протяжении многих часов пыталась прийти к приемлемой для всех формулировке законопроекта, однако попытки успехом не увенчались. По некоторым вопросам "Ликуд" и ультраортодоксальные фракции пришли к соглашению. В частности, согласовано, что закрытию учебного заведения будут предшествовать несколько предупреждений, а сообщение о закрытии должно быть направлено за 48 часов. Штрафовать нарушителей, согласно компромиссу, сможет только полицейский в чине офицера.

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, требуют, чтобы закон был принят в его изначальной редакции. Накануне "Ликуд" заявлял, что готов поддержать законопроект в его нынешней редакции.

"Вопреки утверждениям, "Ликуд" проголосует за закон о штрафах во втором и третьем чтениях. Если "Кахоль Лаван" и ультраортодоксы придут к соглашению о небольших изменениях, мы разумеется поддержим эти договоренности, но если соглашений не будет, "Ликуд" проголосует за закон", – говорится в заявлении правящей партии.

В ответ в "Кахоль Лаван" заявили, что речь идет об очередных попытках премьер-министра ввести общественность в заблуждение. "Или все будут обязаны соблюдать правила карантина, или не будет фэйк-карантина. Бней-Брак и Эльад ничем не отличаются от Герцлии и Раананы", – говорится в заявлении "Кахоль Лаван".

Ожидается, что в течение дня тот или иной компромисс будет найден, и "Кахоль Лаван" не станет торпедировать предложение, которое поддерживают профессиональные структуры в министерстве здравоохранения.

Оппозиция, особенно партии "Еш Атид" и НДИ резко критикуют правительство за введение всеобщего карантина. В частности, лидер НДИ Авигдор Либерман называет эту меру "коллективным наказанием всего населения в угоду лидерам ультраортодоксального сектора".

ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно. По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

В реальности некоторые ультрарелигиозные учебные заведения не соблюдают карантинные ограничения.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они расположены в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона был "герметично" закрыт, как минимум, до 31 января. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. До 31 января будут отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых будет заниматься комиссия по исключениям. Гражданам Израиля, которые в данный момент находятся за границей, по словам министра транспорта Мири Регев, только в исключительных случаях будет даваться разрешение на въезд в Израиль, при этом рейсы будут совершаться частными авиакомпаниями. Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министерству финансов компенсировать разницу между стоимостью билета на коммерческий рейс и рейс, осуществляемый частной компанией, в случаях, когда речь идет о спасении жизни гражданина Израиля.

Исключения на время карантина составят грузовые рейсы из-за рубежа, самолеты пожарной службы, и самолеты, эвакуирующие израильтян в случаях, когда необходима срочная медицинская помощь.

Израильские авиакомпании, в первую очередь частные, смогут получить разрешение на вылет и посадку в Израиле в случае, если их пассажир должен предстать перед судом в качестве свидетеля или подсудимого.