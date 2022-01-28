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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 17:23

Две женщины, возможно, причастные к шпионажу в пользу Ирана, отпущены из-под стражи

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Мировой суд Иерусалима отпустил под домашний арест двух женщин, задержанных по подозрению в причастности к усилиям иранской разведки по мобилизации шпионов на территории Израиля. Задержанные были освобождены в начале этой недели, и Общая служба безопасности не обжаловала это решение.


Обвинения по тому же делу предъявлены пяти фигурантам: мужчине и четырем женщинам иранского происхождения. Известно, что женщин завербовал мужчина, выдававший себя за иранского еврея и контактировавший с ними посредством Facebook и WhatsApp.

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