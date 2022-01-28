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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 14:18

Депутат Бардач-Ялова подала законопроект о прозрачности предвыборной рекламы в интернете

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Депутат Бардач-Ялова подала законопроект о прозрачности предвыборной рекламы в интернете

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова представила законопроект о полной прозрачности предвыборной рекламы в интернете. Согласно законодательной инициативе парламентария от НДИ, каждый, кто публикует и продвигает пропагандистский контент в интернете во время предвыборной кампании, будет обязан указать заказчика публикации, будь то физическое лицо или партия.

По словам депутата, пришло время восстановить общественное доверие к народным избранникам.


"Как только я была приведена к присяге в Кнессете, то поставила перед собой цель: сделать выборы более честными, а власть – более чистой и качественной. Это цель первостепенной важности, поскольку общественность заслуживает полной прозрачности, когда речь идет о пропагандистском контенте, распространяемом в интернете", - подчеркнула Элина Бардач-Ялова.

Она также отметила, что в настоящее время этот вопрос не урегулирован.

"Любой может публиковать пропагандистский контент без какой бы то ни было идентификации. Некоторые партии вовсю пользуются этой законодательной лазейкой и распространяют ложные новости, а также вводящие в заблуждение материалы во время выборов. Я активно продвигаю законопроект о прозрачности предвыборной рекламы в интернете, чтобы он вступил в силу уже к предстоящим муниципальным выборам", - сказала Бардач-Ялова.

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