В охраняемый полицией дом высокопоставленного сотрудника минобороны брошена учебная граната

В ночь на пятницу, 28 января, в жилом доме в Сдероте, в котором проживает высокопоставленный сотрудник министерства обороны, разорвалась учебная граната.

Инцидент произошел несмотря на то, что дом находился под пристальным вниманием полиции после аналогичного разрыва гранаты две недели назад.

По словам хозяина дома, ему угрожает криминальный авторитет. Ранее полиция задержала подозреваемого в первом инциденте, однако на следующий день он был освобожден судом из-под стражи, сообщает служба новостей N12.