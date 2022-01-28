Суд продлил запрет на забастовку учителей до понедельника, 31 января

Окружной суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве продлил запрет на забастовку учителей до 10:00 понедельника, 31 января. Профсоюз учителей обязан уведомить суд о том, чем завершатся переговоры с минпросом и какие протестные шаги он будет намерен сделать.

Накануне профсоюз учителей представил суду заключение профессора Иегуды Адлера, кардиолога и консультанта местных органов власти по вопросам коронавируса. По его словам, отмена карантинов является серьезной ошибкой, которая может нанести серьезный вред здоровью населения в целом и детей в частности. Он ссылался на последние исследования в США.

Адвокат Орна Лин, представляющая учителей, говорила о неготовности системы образования к реализации новых правил и об ущербе, который будет нанесен детям и работникам системы просвещения. Она отметила, что учителя готовы согласиться с предложениями минздрава и министерства просвещения, но считают, что для внедрения плана требуется время.

Представители минпроса, со своей стороны, уверяли суд в том, что система образования полностью готова.