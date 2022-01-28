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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 21:56

Нетаниягу: слухи о предоставлении лицензии на ПО Pegasus в обмен на дипломатические уступки – это ложь

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Нетаниягу: слухи о предоставлении лицензии на ПО Pegasus в обмен на дипломатические уступки – это ложь

Пресс-служба бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу опровергла информацию, появившуюся в статье The New York Times о переговорах между ним и наследным принцем Саудовской Аравии бин Салманом о предоставлении лицензии на программное обеспечение Pegasus в обмен на разрешение израильским самолетам использовать саудовское воздушное пространство.

В заявлении пресс-службы сказано, что утверждение о том, что Нетаниягу предлагал шпионское ПО в обмен на дипломатические уступки, является ложью. Все продажи ПО Pegasus или аналогичной продукции израильских компаний за рубеж осуществляются с одобрения и под контролем министерства обороны.

Напомним, согласно The New York Times, опубликованной 28 января, Израиль предоставил странам Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, лицензию на использование программного обеспечения Pegasus еще до подписания "Авраамовых соглашений". Когда же срок действия лицензии, выданной Саудовской Аравии, истек, то наследник престола принц Мухаммад бин Салман лично обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу за продлением лицензии, выдвинув в качестве основного аргумента разрешение использовать воздушное пространство Саудовской Аравии израильскими самолетами. После разговора с бин Салманом Нетаниягу приказал министерству обороны устранить проблему.


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// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2022
The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед

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