The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед

"Когда в 2011 году израильская компания NSO Group выпустила новый шпионский продукт, известный как Pegasus, это изменило правила ведения кибервойн", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в пятницу, 28 января.

Согласно данным этого издания, ФБР купило версию программного обеспечения Pegasus в 2019 году, и с тех пор официальные лица США в администрациях Трампа и Байдена обсуждали, использовать ли его как внутри страны, так и за рубежом. Однако пока ФБР решило этого не делать. ЦРУ также приобрело шпионское ПО и передало его властям африканской республики Джибути, чтобы помочь им в борьбе с террором, несмотря на внушительный список нарушений прав человека в этой стране. The New York Times отмечает, что Израиль неоднократно использовал выдачу лицензий на ПО Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group, чтобы улучшить отношения с теми или иными странами. В частности, Панама и Мексика, получив возможность использовать Pegasus, резко изменили вектор своего голосования в ООН по вопросам, касающимся Израиля.

Согласно The New York Times, Израиль предоставил странам Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, лицензию на использование программного обеспечения Pegasus еще до подписания "Авраамовых соглашений". Когда же срок действия лицензии, выданной Саудовской Аравии, истек, то наследник престола принц Мухаммад бин Салман лично обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу за продлением лицензии, выдвинув в качестве основного аргумента разрешение использовать воздушное пространство Саудовской Аравии израильскими самолетами. После разговора с бин Салманом Нетаниягу приказал министерству обороны устранить проблему.