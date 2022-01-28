Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
10 - 12°
Эйлат:
7 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире28 января 2022 г., 15:39

The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

"Когда в 2011 году израильская компания NSO Group выпустила новый шпионский продукт, известный как Pegasus, это изменило правила ведения кибервойн", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в пятницу, 28 января.


Согласно данным этого издания, ФБР купило версию программного обеспечения Pegasus в 2019 году, и с тех пор официальные лица США в администрациях Трампа и Байдена обсуждали, использовать ли его как внутри страны, так и за рубежом. Однако пока ФБР решило этого не делать. ЦРУ также приобрело шпионское ПО и передало его властям африканской республики Джибути, чтобы помочь им в борьбе с террором, несмотря на внушительный список нарушений прав человека в этой стране. The New York Times отмечает, что Израиль неоднократно использовал выдачу лицензий на ПО Pegasus, разработанную израильской компанией NSO Group, чтобы улучшить отношения с теми или иными странами. В частности, Панама и Мексика, получив возможность использовать Pegasus, резко изменили вектор своего голосования в ООН по вопросам, касающимся Израиля.

Согласно The New York Times, Израиль предоставил странам Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, лицензию на использование программного обеспечения Pegasus еще до подписания "Авраамовых соглашений". Когда же срок действия лицензии, выданной Саудовской Аравии, истек, то наследник престола принц Мухаммад бин Салман лично обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу за продлением лицензии, выдвинув в качестве основного аргумента разрешение использовать воздушное пространство Саудовской Аравии израильскими самолетами. После разговора с бин Салманом Нетаниягу приказал министерству обороны устранить проблему.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2022
Госконтролер проверит использование программы NSO полицией в отношении граждан
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2022
"Калькалист": полиция Израиля использовала программы NSO для взлома мобильных телефонов без санкции суда
// NEWSru.co.il // Пресса // 23 июля 2021
Le Monde. "Проект Pegasus": NSO Group в сердце "мягкой силы" Израиля
// NEWSru.co.il // Пресса // 23 июля 2021
Tages-Anzeiger. Израильское правительство стало "крёстным отцом" кибериндустрии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:39 The New York Times: Израиль использовал выдачу лицензий на Pegasus для дипломатических побед
06:55 Парламент Каталонии помиловал 700 ведьм, казненных в 15-18 веках
23:35 В День памяти жертв Холокоста в Лондоне избиты двое мужчин в кипах
20:56 В Гондурасе вступила в должность первая женщина – президент
19:58 В школе штата Теннеси запретили графический роман "Маус", рассказывающий о Холокосте
19:28 Ко Дню памяти жертв Холокоста создано приложение, рассказывающее об уничтожении еврейской Праги
16:18 3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю
13:32 Фрагмент ракеты, разработанной Маском, врежется в Луну
12:36 США передали ответ Путину: уступок по NATO и Украине не будет
10:48 Бывшие узники концлагерей призвали учредить День геноцида советского народа
Загрузка...