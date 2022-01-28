Прогноз погоды на 28 января: холодно, дожди, снегопад в горах на севере

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 января, температура будет ниже среднесезонной. Дожди, временами с грозами и градом, от севера до Негева. Возможны затопления в низинах и наводнений в руслах ручьев. Снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи.

В Иерусалиме – 3-6 градусов, в Тель-Авиве – 10-12, в Хайфе – 8-12, в Эйлате – 7-18, в Беэр-Шеве – 6-12, в Мицпе-Рамоне – 2-8, на побережье Мертвого моря – 13-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-12, в Ариэле – 5-7, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-12, на Голанских высотах – 3-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 140-240 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры, переменная облачность. В понедельник будет дождливо.