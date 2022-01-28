Закулисный союз Беннета с Ганцем и споры о карантинах. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Когда бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посетив больницу "Адаса Эйн-Керем", приехал в одну из иерусалимских гостиниц, чтобы записать видеоролик с обвинением в адрес правительства, он не рассчитывал на особый эффект. Еще одно обычное обращение главы оппозиции. Но к тому моменту неделя выглядела крайне неудачно для экс-премьера. Переговоры по досудбеной сделке, которой вопреки различным публикациям, Нетаниягу не просто хотел, а очень хотел, завершились на данном этапе ничем. Правительство утвердило создание следственной комиссии по подлодкам, а в "Ликуде" все громче звучали голоса о том, как все могло бы быть, если бы Нетаниягу отошел в сторону (громче всех об этом говорил Исраэль Кац, но не надо обладать музыкальным слухом, что различить голоса Нира Барката и некоторых других кандидатов на пост главы "Ликуда"). Нетаниягу отлично знает, что в таких ситуациях самое главное - перехватить инициативу. Нетаниягу поехал в "Адасу". Он отлично знал, что ни в правительстве, ни в профессиональном сообществе не было единства мнений по поводу решения отменить обязательное пребывание в изоляции для школьников, контактировавших с зараженными. Он знал, что любое упоминание детей и детской заражаемости - это ощутимый удар, который Беннет не сможет оставить без ответа. Чтобы сделать выпад еще более чувствительным, Нетаниягу опубликовал в Instagram ролик, в котором поднял на смех систему домашних или контролируемых проверок на антиген.

Прием сработал. Беннет обвинил Нетаниягу в непатриотизме, в действиях, наносящих ущерб совместной борьбе с коронавирусом. Симпатизирующие Беннету и его правительству журналисты возмущенно обвиняли Нетаниягу в подстрекательстве. Глава оппозиции вновь был в оффенсиве, чего и добивался.

Беннет выдержал удар. Решение главы правительства отменить карантины для детей было спорным, но в одном премьеру отказать нельзя: в последовательности. Прежде всего, он с самого начала проводил политику, которая давно и прочно получила название "жить с коронавирусом". Отмена бесконечных и всех измучивших карантинов превосходно укладывается в схему этой политики. Во-вторых, Беннет (как, кстати говоря, и Нетаниягу) неоднократно говорил, что при всем уважении к чиновникам, их задача давать рекомендации, а принимать решения должно правительство. Беннет вновь идет на риск, как и в тот момент, когда дал согласие на третью вакцинацию. Тогда риск оказался оправданным, а решение точным. В-третьих, (и, с политической точки зрения, в главных) Нафтали Беннет не может себе позволить быть похожим на Биньямина Нетаниягу. Ни в чем. В первую очередь в том, как он ведет борьбу с коронавирусом. Уже никогда не узнаем, что было курицей, а что яйцом: Нетаниягу раскритиковал Беннета, отлично зная, что тот не намерен отступать в вопросе отмены изоляции, или Беннет настоял на этом решении, в том числе и затем, чтобы в очередной раз показать, что он не Биби. Видимо желая усилить эффект, Беннет дал в конце недели интервью большинству ведущих газет. К сожалению, русскоязычные СМИ премьер-министр продолжает обходить своим вниманием.

Если уходящая неделя была непростой для Нетаниягу, то для Беннета она была непростой вдвойне. Началась она с голосования по вопросу о создании следственной комиссии по вопросу о подлодках. Беннет создания этой комиссии не хотел по всем причинам сразу. Он был и остался убежденным противником чрезмерного юридического вмешательства в решения, принимаемые исполнительной властью. Дело о подлодках расследовала полиция, расследовала со всей тщательностью, прокуратура обвинила того, кого обвинила, можно было бы, считает Беннет, остановиться и на этом. Тем более, что решение о создании комиссии вызывает негодование в правом лагере, уже не говоря о "Ликуде". Беннет не хотел сжигать все мосты, и если мысль о союзе с "Ликудом", а тем более о вступлении в "Ликуд" еще не окончательно умерла, создание этой комиссии в период его премьерства, было ему совершенно не нужно. Только сам Беннет знает, почему и зачем он вынес это предложение на голосование. Кто-то утверждает, что таким образом он надеялся укрепить свое правительство на фоне тогда еще продолжающихся переговоров о досудебной сделке между Нетаниягу и прокуратурой. Есть те, кто утверждают, что Беннет пытается сформировать альянс с Бени Ганцем, который более чем остальные в правительстве настаивал на создании комиссии. Как бы то ни было, решение Беннета воздержаться при голосовании по вопросу, который он сам вынес на повестку дня, выглядело чем угодно только не проявлением качеств лидера. Айелет Шакед проголосовала против, вновь "подмигнув" правому лагерю. "Это не имеет значения. Лидеры "Ямины" уже никогда не смогут быть членами "Ликуда"", - заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат Мики Зоар. В то же время он не отверг возможности союза с "Яминой", как с партией, в том случае, конечно, если правительство возглавит Нетаниягу. По мнению Зоара, такая возможность гораздо реальнее, чем может показаться.

Голосование по вопросу о создании комиссии дало ответ и на вопрос о намерениях лидеров "Тиква Хадаша". В политических кругах немало говорили о том, что Гидеон Саар, а в особенности Зеэв Элькин прощупывают почву для возможного возвращения в "Ликуд". Более того, в партии Нетаниягу разразился скандал, когда появились публикации о том, что Исраэль Кац якобы ведет переговоры с Гидеоном Сааром о создании ротационного правительства в случае ухода Нетаниягу со сцены. До последней минуты многим казалось, что Элькин проголосует против создания комиссии или хотя бы воздержится. Решение министра строительства голосовать "за" ясно дает понять, что в настоящий момент в руководстве "Тиква Хадаша" не видят перспектив смены лидера в "Ликуде". "Я с интересом наблюдаю за танцами с саблями в этой партии, но не более", - сказал на этой неделе Гидеон Саар. Это кстати не означает, что Саар и Элькин не предпримут попытки в какой-то момент вернуться в партию, которую покинули. "Все, что говорится, является правдой лишь в данный конкретный момент". Эта максима, сформулированная Бени Ганцем, когда ему нужно было оправдать нарушение собственного обещания не входить в коалицию с Нетаниягу, не менее верна, когда речь идет о Сааре и Элькине.

Для Беннета и его немногих сторонников вопрос об упорядочивании статуса непризнанных поселков и форпостов является критическим. Беннет все еще пытается спасти что-то от ядра своих сторонников. Распространение закона об электричестве на Иудею и Самарию - это плюс Беннету не только в карму, но и в политическое резюме, которое он представит избирателям на следующих выборах.

Легализация Хан аль-Ахмар не слишком высокая цена, которую приходится заплатить Беннету. Всем было понятно, что нет в Израиле правительства, способного разрушить этот незаконный форпост, ставший крайне распиаренным символом не только для палестинских арабов, но и для левых в Израиле и за рубежом. Если вместо того, чтобы идти на скандал, можно одновременно утверждать, что форопст разрушен (версия для правых), что он всего лишь перенесен на 300 метров (версия для левых), то премьер-министр с радостью пошел на эту сделку с министром обороны.

Как ни странно, именно на левом фланге компромисс по Хан аль-Ахмар подвергли обструкции. "Это не компромисс, а сделка между правыми и ультра-правыми. Зачем переносить поселок на 300 метров? Для чего? Да еще платить премию преступникам путем подключения их поселков к сети "Хеврат Хашмаль"? Такое впечатление, что в министерстве обороны сидит глава Совета поселений, а не депутат Кнессета Бени Ганц", - сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Моси Раз (МЕРЕЦ).

В левом лагере растет раздражение. Несколько недель назад состоялась встреча представителей МЕРЕЦ с секретарем правительства Шаломом Шломо. Депутаты от левой партии прямо сказали, что ситуация, при которой они чувствуют себя незаконнорожденными детьми в этой коалиции, начинает выходить за рамки того, с чем они могут существовать. С тех пор мало что изменилось. Более того, на повестке дня один из самых спорных вопросов для нынешней коалиции - вопрос о законе о гражданстве. Как сообщалось на этой неделе, Беннет, Шакед и Лапид согласовали, что закон будет утвержден до конца нынешней сессии Кнессета, то есть в течение полутора месяцев. Продвижение законопроекта стало возможно после крайне жесткого разговора Айелет Шакед и Яира Лапида. Напомним, что глава "Еш Атид" заблокировал продвижение законопроекта. Когда терпение Шакед, которая пыталась прийти к договоренности о тексте законопроекта внутри коалиции, лопнуло, она сказала, что если компромисс не будет найден, часть коалиции проголосует вместе с оппозицией за законопроект Симхи Ротмана. Лапид пошел на попятный. Ожидается, что в первом чтении законопроект будет утвержден уже на следующей неделе. "Я не собираюсь угрожать, но нам день ото дня становится труднее голосовать за это правительство", - заявил в ответ представитель МЕРЕЦ Моси Раз.

И заговорив о юридической системе, нельзя не упомянуть, что уходящая неделя стала последней неделей каденции юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Бурная, неоднозначная каденция человека, который был секретарем правительства Нетаниягу, затем стал юридическим советником его правительства, а в итоге тем, кто принял решение обвинить действующего главу правительства во взяточничестве. Многое еще будет написано и сказано об Авихае Мандельблите, который уже сейчас готовит переход на новую ступень - судьи Верховного суда. Один вывод однако очевиден уже сейчас. Совмещение должности юридического советника правительства и главного обвинителя создает совершенно нестерпимый и недопустимый конфликт интересов. Возможно дела Нетаниягу станут толчком к изменению этого положения. Это изменение давно назрело.

И последнее. Депутат Кнессета Моси Раз (МЕРЕЦ) является одним из наиболее резких противников поселенческого движения в Иудее и Самарии. Может быть лишь Яир Голан опережает Раза в резкости, когда речь заходит о поселенцах вообще и о "молодежи холмов" в частности. Однако после того, как стало известно, что юридический советник правительства принял скандальное и возмутительное решение закрыть дело против полицейских, преследовавших автомобиль, в котором находился Ахувия Сандак (автомобиль перевернулся при невыясненных обстоятельствах, и Сандак погиб), Моси Раз опубликовал следующую запись в социальной сети: "Юридический советник правительства принял решение не предъявлять обвинение полицейским, преследовавшим автомобиль, в котором находился Сандак. Так выглядит сокрытие преступления. Это скандальное решение: юноша погиб после того, как автомобиль полиции врезался в его машину, и никто не понес наказания". К сожалению, подобный комментарий является почти исключительным. Слишком редко политики в состоянии посмотреть на событие не со своего идеологического или конъюнктурного угла.