Внимание, розыск: пропал 83-летний Петр Малков из Ор-Акивы

Полиция просит помощи населения в розыске 83-летнего Петра Малкова, жителя Ор-Акивы, жизнь которого может быть в опасности. В последний раз мужчину видели в пятницу, 28 января, в 15:00, на улице Давид а-Мелах.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, лысый, глаза зеленые. Говорит по-русски.

Был одет в зеленую куртку, светло-голубые джинсы, на голове – кепка с козырьком.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-6327444 или 100.