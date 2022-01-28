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NEWSru.co.il :: В Израиле28 января 2022 г., 18:17

Беспорядки в иерусалимском районе Шейх Джарах; двое задержанных

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В пятницу, 28 января, вечером, около 100 арабов собрались на акцию протеста против эвакуации арабских семей из иерусалимского района Шейх Джарах. Полиция задержала двух участников акции по подозрению в нарушении общественного порядка.


Вопросы, связанные с выселением и переселением жильцов квартала Шейх Джарах, неоднократно использовались экстремистами как повод для массовых волнений, а власти Палестинской автономии всячески политизируют эту тему, заявляя о произволе со стороны израильских властей.

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