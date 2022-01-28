Житель Рахата признан виновным в попытке убийства полицейских на Храмовой горе

Беэр-Шевский окружной суд признал жителя Рахата Валида Абу-Мадиама виновным в покушении на убийство полицейских на почве национальной розни и в незаконном ношении холодного оружия.

В ноябре 2020 года Абу-Мадиам выехал из Рахата в Иерусалим, сообщив жене, что намерен совершить теракт, напав на сотрудников полиции Израиля на Храмовой горе. Он также предупредил жену, что выгонит ее, если она кому-то расскажет.

Во время поездки в Иерусалим Абу-Мадиам не отвечал на звонки жены и других родственников. Приехав в город, он направился к Храмовой горе, неся в кармане нож и отвертку.

На подходе к Храмовой горе Абу-Мадиам был остановлен сотрудниками полиции, у которых его поведение вызвало подозрение. Отвечая на вопросы, он начал путаться в показаниях, и только когда у него в вещах была замечена отвертка, признал, что держит в кармане также нож.

Суд отклонил позицию адвокатов Абу-Мадиама, согласно которой их подзащитный передумал совершать теракт еще до того, как был остановлен полицейскими.