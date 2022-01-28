Ветконтроль перехватил в арабских мясных лавках тонну мяса неизвестного происхождения

Ветеринарный контроль министерства сельского хозяйства, совместно с налоговым управлением и с полицией Израиля, провел рейд по мясным магазинам Нацерета и Кафр-Касема.

Рейд является частью широкомасштабной совместной операции всех правоохранительных органов "Маслуль Батуах", направленной на борьбу с источниками доходов организованных преступных группировок в арабском секторе.

В ходе рейда в одном из мясных магазинов Нацерета были обнаружены 300 килограммов контрабандной говядины из Палестинской автономии и еще 160 кг баранины неизвестного происхождения.

В мясном магазине в Кфар-Касеме были обнаружены полтонны говядины и баранины неизвестного происхождения.

Мясо конфисковано и направлено на утилизацию, против владельцев магазинов возбуждены уголовные дела.