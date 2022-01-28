Туристы, привитые "Спутником", смогут предъявлять в Израиле серологию из ряда российских лабораторий

Министр туризма Константин Развозов договорился с координатором по борьбе с коронавирусом профессором Сальманом Заркой о признании Израилем результатов серологических проверок, сделанных туристами, привитыми российской вакциной "Спутник V", в определенных российских лабораториях.

Список лабораторий, в которых можно будет сделать серологическую проверку, будет в ближайшее время опубликован на сайте минздрава Израиля. Серологическая проверка будет делаться в течение 48 часов перед вылетом в Израиль.

Напомним, что в настоящий момент все привитые российской вакциной туристы, въезжающие в Израиль, должны сделать серологическую проверку в аэропорту имени Бен-Гуриона, и только после получения положительной серологии могут выйти из карантина.

Минтуризма пытался облегчить этот процесс, чтобы туристы могли сделать серологическую проверку перед вылетом и въехать в Израиль уже с готовым QR-кодом.

Для проверки этой возможности координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка и заместитель директора отдела лабораторий в минздраве доктор Рути Ишай в ноябре минувшего года посетили ряд крупных московских лабораторий.

После проверки технологий, которыми пользуются эти лаборатории, было решено принимать результаты серологии туристов, сдавших анализы в России.

Министр туризма Константин Развозов сообщил в беседе с редакцией NEWSru.co.il, что после утверждения этого решения российские власти в ближайшее время обещали разрешить въезд в Россию туристов из Израиля.