ЦАХАЛ: с помощью БПЛА нанесены удары по двум транспортным средствам "Хизбаллы" с оружием

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что удары по двум целям на юге Ливана наносились с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа.

Целью атак были грузовой автомобиль и еще одно транспортное средство "Хизбаллы", перевозившие оружие и боеприпасы. Удары наносились в районе Набатии и деревни Аль-Шакиф.

"ЦАХАЛ намерен и в дальнейшем действовать в полном соответствии с договоренностями между Ливаном и Израилем, несмотря на попытки "Хизбаллы" вернуться в Южный Ливан. ЦАХАЛ будет и впредь работать над устранением любых угроз государству Израиль и его гражданам", – говорится в заявлении.