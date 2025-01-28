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Израиль

ЦАХАЛ: с помощью БПЛА нанесены удары по двум транспортным средствам "Хизбаллы" с оружием

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 28 января 2025 г., 21:25 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 21:25
ЦАХАЛ: с помощью БПЛА нанесены удары по двум транспортным средствам "Хизбаллы" с оружием
AP Photo/Bassam Hatoum, File

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что удары по двум целям на юге Ливана наносились с помощью беспилотника ВВС ЦАХАЛа.

Целью атак были грузовой автомобиль и еще одно транспортное средство "Хизбаллы", перевозившие оружие и боеприпасы. Удары наносились в районе Набатии и деревни Аль-Шакиф.

"ЦАХАЛ намерен и в дальнейшем действовать в полном соответствии с договоренностями между Ливаном и Израилем, несмотря на попытки "Хизбаллы" вернуться в Южный Ливан. ЦАХАЛ будет и впредь работать над устранением любых угроз государству Израиль и его гражданам", – говорится в заявлении.

Израиль
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