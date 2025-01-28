ЦАХАЛ подтвердил атаку в Южном Ливане: уничтожено оружие "Хизбаллы"

В Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по цели в районе Набатии на юге Ливана.

По сообщению ЦАХАЛа, удар был нанесен по оружию, принадлежавшему террористической организации "Хизбалла" и перевозившемуся в нарушение условий соглашения о прекращении огня в Ливане.

Напомним, ранее арабские источники сообщили об авиаударе по автомобилю в районе Набатии, в результате чего пострадали более десяти человек.