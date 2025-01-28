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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил атаку в Южном Ливане: уничтожено оружие "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 28 января 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 21:11
ЦАХАЛ подтвердил атаку в Южном Ливане: уничтожено оружие "Хизбаллы"
AP Photo/Ariel Schalit

В Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по цели в районе Набатии на юге Ливана.

По сообщению ЦАХАЛа, удар был нанесен по оружию, принадлежавшему террористической организации "Хизбалла" и перевозившемуся в нарушение условий соглашения о прекращении огня в Ливане.

Напомним, ранее арабские источники сообщили об авиаударе по автомобилю в районе Набатии, в результате чего пострадали более десяти человек.

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