ЦАХАЛ создает спецподразделение для помощи выписанным из больниц раненым

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о выпуске первого набора курсов офицеров-резервистов, которым предстоит заниматься поддержкой и помощью в реализации прав военнослужащих, получивших ранения в ходе войны Железных мечей и выписанных из больниц.

70 офицеров, окончивших курсы, приступят к выполнению новых обязанностей в ближайшее время. По данным министерства обороны, в ходе последней войны получили ранения около 15000 военнослужащих и служащих служб безопасности.

Отдел реабилитации министерства обороны делает все, чтобы избавить выздоравливающих от излишней бюрократии. Представители отдела находятся в больницах для координации помощи военнослужащим и их близким. После выписки солдаты получают телефон сотрудника отдела, который продолжит помогать им.

Офицеры, окончившие курс поддержки раненых, будут заниматься оказанием более тесной, неформальной и личной поддержки. Создание курсов министерством обороны и вооруженными силами стало одним из уроков первого года войны.