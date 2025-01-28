Сотни тысяч жителей Газы вернулись на север сектора, 90% из них негде жить

Представитель "правительства ХАМАСа" в Газе заявил катарскому телеканалу "Аль-Араби", что 90% тех, кто за последние сутки вернулся из южных районов сектора в северные, негде жить, так как их дома разрушены.

По словам представителя ХАМАСа, пока были получены только 800 палаток для временного проживания вернувшихся жителей северных районов Газы. Никто не озаботился вопросом о том, где будут жить вернувшиеся перемещенные лица. Хотя при этом сам факт возвращения этих людей на севере Газы был представлен ХАМАСом как некая "победа".

Шествие беженцев на север Газы. Фоторепортаж

27 января сотни тысяч вынужденных переселенцев вернулись из лагерей беженцев на юге Газы в северные районы сектора, где проживали до начала войны. Как будет обеспечено их размещение, учитывая то, что очень многие дома полностью или частично разрушены, неизвестно.

После вступления в силу очередного соглашения о прекращении огня в Газе (19 января 2025 года) Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) опубликовало новые данные о разрушениях в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи", начавшейся 7 октября 2023 года после вторжения террористов из Газы и резни на территории Израиля. Согласно данным OCHA, в Газе разрушены или повреждены в ходе войны около 436000 строений, что составляет 92% от общего количества домов на начало войны. Около 160000 строений разрушены, 276000 серьезно или частично разрушены. Отмечается также, что в период войны около 90% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома.

Муниципалитет Газы тогда сообщал катарскому каналу "Аль-Араби", что "более 70% дорог города Газа полностью разрушены, вода отключена примерно для 60% населения города Газа.