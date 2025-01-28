Лапид: "От кандидатов на пост начгенштаба потребуют поддержать закон об уклонении от службы"

Глава оппозиции Яир Лапид выступил на конференции движения "Командиры за безопасность Израиля". Помимо прочего, он коснулся вопроса о назначении нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа.

"На этой неделе были представлены имена трех кандидатов на пост начальника генштаба: генерал-майор запаса Эяль Замир, генерал-майор Амир Барам и генерал-майор Тамир Ядаи. Все трое — достойные, опытные бойцы и командиры. На всех трех кандидатов будет оказываться огромное давление, чтобы они поддержали закон об уклонении от службы, который правительство пытается продвинуть. Тот, кто поддастся этому давлению, недостоин быть начальником генштаба. Ожидается, что все трое заявят: "Я не буду способствовать массовому отказу от службы после трагедии 7 октября. Я не поддержу закон об уклонении от службы, даже если это будет стоить мне должности главы генштаба"", - сказал Лапид.

Напомним, что действующий начальник генерального штаба объявил об уходе в отставку. Он покинет свою должность 6 марта. Министр обороны Исраэль Кац в эти дни начинает беседы с тремя кандидатами на должность начальника генерального штаба.