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Израиль

Начальник генерального штаба выступает в Кнессете

Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 28 января 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 11:31
Начальник генерального штаба выступает в Кнессете
Yonatan Sindel/Flash90

28 января начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви принимает участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Заседание посвящено продолжению обсуждения закона о призыве.

На заседании А-Леви представляет отчет армии по ситуации в сфере безопасности, а также по поводу нужд армии по поводу закона о призыве.

28 января депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, нет оснований ожидать принятия закона о призыве в ближайшее время. "Разногласия очень велики, и нет ощущения, что стороны торопятся приходить к соглашению", – сказал он.

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