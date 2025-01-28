Начальник генерального штаба выступает в Кнессете

28 января начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви принимает участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Заседание посвящено продолжению обсуждения закона о призыве.

На заседании А-Леви представляет отчет армии по ситуации в сфере безопасности, а также по поводу нужд армии по поводу закона о призыве.

28 января депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что, по его мнению, нет оснований ожидать принятия закона о призыве в ближайшее время. "Разногласия очень велики, и нет ощущения, что стороны торопятся приходить к соглашению", – сказал он.