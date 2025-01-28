Минздрав ХАМАСа сообщил о примерно 47400 убитых с начала войны

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 28 января 2025 года, что с начала боевых действий (7 октября 2023 года) в секторе Газы погибли 47354 человек, 111563 получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние двое суток в Газе в больницы были доставлены тела 48 убитых, 37 из них были извлечены из-под руин. Сообщается о 80 раненых за тот же период.

19 января 2025 года в Газе было объявлено о прекращении огня. Но время от времени израильские военные вынуждены стрелять по нарушителям, приближающимся к позициям ЦАХАЛа вопреки запрету, обусловленному соглашением о временном перемирии. Кроме того, минздрав ХАМАСа учитывает гибель и ранения людей в результате взрывов неразорвавшихся ранее боеприпасов.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.