Британское издание The Telegraph рассказывает об исследовании сообщений министерства здравоохранения сектора Газы – подконтрольной ХАМАСу стуктуры – о жертвах в ходе войны в секторе, в соответствии с результатами которого минздрав Газы манипулировал данными, завышал количество погибших гражданских, чтобы представить Израиль намеренно атакующим невинных людей.

Исследователи аналитического центра Henry Jackson Society указывают, что минздрав Газы включал в статистику жертв естественные смерти, включая умерших от старости, от рака и других болезней, не разграничивал гражданские и боевые потери и выдавал погибших мужчин за женщин и детей. По результатам исследования, минздрав Газы манипулирует цифрами в пропагандистских целях, а международные СМИ повторяют их без проверки и анализа.

Так, министерство здравоохранения Газы утверждает, что с начала военного ответа Израиля на резню 7 октября 2023 года были убиты более 44 тысяч палестинцев. При этом согласно израильским и американским разведывательным отчетам, около 17 тысяч из них были боевиками ХАМАС – и это упускается в сообщениях СМИ.

В список жертв добавлены также около 5000 естественных смертей, которые произошли бы и без военного конфликта. Более того, онкологические больные, внесенные в сводку "убитых Израилем гражданских", позже появились в списках все еще получающих лечение в больницах.

Минздрав Газы регистрировал взрослых как детей, а мужчин – как женщин, чтобы искусственно завысить количество погибших женщин и детей. Большинство погибших были мужчинами в возрасте 15-45 лет, и минздрав Газы намеренно занижал возраст жертв, как минимум, на один год, в сравнении с данными палестинского управления регистрации народонаселения, в явной попытке завысить количество погибших детей.

Автор отчета Эндрю Фокс подчеркивает, что манипуляция данными привела к созданию нарратива о том, что гражданское население сектора, особенно женщины и дети, несут основную тяжесть конфликта. При этом минздрав Газы не проводит различия между палестинцами, убитыми ЦАХАЛом, и палестинцами, погибшими при неудачных запусках ракет ХАМАСом, при распределении гуманитарной помощи и в других ситуациях.

Международные СМИ указывают данные минздрава ХАМАСа без какого-либо критического анализа, включая авторитетные BBC, The New York Times и CNN. Лишь 5% СМИ в мире цитируют данные о жертвах среди палестинцев, приводимые израильскими властями, в то время как данные хамасовского минздрава цитируют 98% СМИ в мире.

Палестинцы отвергают результаты отчета, утверждая, что цифры, наоборот, занижены, поскольку многие погибшие якобы все еще остаются под завалами.