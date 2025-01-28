Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 28 января, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Дожди прекратятся. Усилится восточный ветер в горных районах.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 9-16, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-20, на Голанских высотах – 9-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – солнечно, повышение температуры. В пятницу температура понизится, переменная облачность.