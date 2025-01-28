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Израиль

Телеканал "Кешет-12" сообщил о планах Трампа переселить 100 тысяч жителей Газы в Албанию

Газа
Дональд Трамп
время публикации: 28 января 2025 г., 00:04 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 00:07
Телеканал "Кешет-12" сообщил о планах Трампа переселить 100 тысяч жителей Газы в Албанию
AP Photo/Jehad Alshrafi

Обозреватель телеканала "Кешет-12" Амит Сегаль сообщил в вечернем выпуске новостей, что президент США Дональд Трамп продолжает развивать идею переселения части жителей сектора Газы в другие страны. Кроме Египта и Иордании он также рассматривает Албанию.

Выбор пал на эту страну, в частности, из-за ее сложного экономического положения и дефицита рабочих рук. Трамп полагает, что Тирану можно заинтересовать в принятии палестинских переселенцев с помощью различных экономических стимулов.

В страну на Балканском полуострове Трамп надеется переместить около 100 тысяч жителей сектора Газы.

Глава правительства Албании Эди Рама назвал сообщения о плане переселения в его страну палестинцев "фейком". "Нас никто об этом не просил и мы не сможем этого сделать", – заявил он.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One, рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Он говорил о бедственном положении палестинцев в секторе Газы, о масштабных разрушениях там и о том, что десятки тысяч жителей остались без крова. Он заявил, что часть населения сектора должна быть перемещена в арабские страны, в частности, в Египет и Иорданию. "Что-то должно произойти. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены", – цитируют Трампа СМИ.

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