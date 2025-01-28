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Израиль

Стрельба в Тель-Авиве, один человек ранен. Полиция: не теракт

Полиция
Стрельба
время публикации: 28 января 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 22:18
Стрельба в Тель-Авиве, один человек ранен. Полиция: не теракт
Пресс-служба полиции Израиля

В службу телефонного вызова полиции поступили сообщения от жителей тель-авивского района Цахала о стрельбе, которую они слышали рядом со своими домами.

Пресс-служба правоохранительных передает, что полицейские из отделения северного Тель-Авива сообщили с места происшествия, что в результате стрельбы легко ранен мужчина, ему оказывается помощь парамедиками "Маген Давид Адом".

По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.

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