Стрельба в Тель-Авиве, один человек ранен. Полиция: не теракт
время публикации: 28 января 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 22:18
В службу телефонного вызова полиции поступили сообщения от жителей тель-авивского района Цахала о стрельбе, которую они слышали рядом со своими домами.
Пресс-служба правоохранительных передает, что полицейские из отделения северного Тель-Авива сообщили с места происшествия, что в результате стрельбы легко ранен мужчина, ему оказывается помощь парамедиками "Маген Давид Адом".
По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.