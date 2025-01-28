Полиция расследует утечку видео сексуального характера из спортзала в Явне

Полиция расследует подозрения, что неизвестные взломали камеру наблюдения, установленную в одном из спортзалов в Явне, получив доступ к материалам личного характера и распространив их в интернете.

По информации сайта "Мако", в рамках расследования полиция взяла показания и заявление о взломе у владельца спортзала.

Полицейские также разыскали одну из посетительниц зала, которая была запечатлена на видео, и приняла от нее жалобу в связи с подозрением на вторжение в личную жизнь.