Недалеко от границы с Газой и около границы с Сирией прозвучат учебные тревоги

Сегодня, 28 января, в нескольких населенных пунктах на юге и на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 10:05 – в поселке Тламим (к северу от Сдерота, примерно в 7 км от границы Газы), в 11:05 – в Букате (в нескольких километрах от границы с Сирией).

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.