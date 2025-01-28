x
28 января 2025
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2025
|
28 января 2025
|
последняя новость: 09:37
28 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Недалеко от границы с Газой и около границы с Сирией прозвучат учебные тревоги

Цева адом
Учения
время публикации: 28 января 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 08:11
Недалеко от границы с Газой и около границы с Сирией прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 28 января, в нескольких населенных пунктах на юге и на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 10:05 – в поселке Тламим (к северу от Сдерота, примерно в 7 км от границы Газы), в 11:05 – в Букате (в нескольких километрах от границы с Сирией).

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook