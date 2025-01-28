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Израиль

В Тель-Авиве двое рабочих упали с большой высоты

Мада
Тель-Авив
время публикации: 28 января 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 13:38
В Тель-Авиве двое рабочих упали с большой высоты
Пресс-служба МАДА

Во вторник, 28 января, в Тель-Авиве на строительной площадке на улице Симтат Тагор двое рабочих упали с высоты около 9 метров.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что один пострадавший, мужчина 54 лет, получил тяжелые травмы, второй – мужчина 43 лет – получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

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