В Тель-Авиве двое рабочих упали с большой высоты

Во вторник, 28 января, в Тель-Авиве на строительной площадке на улице Симтат Тагор двое рабочих упали с высоты около 9 метров.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что один пострадавший, мужчина 54 лет, получил тяжелые травмы, второй – мужчина 43 лет – получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавшие направлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.