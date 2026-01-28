Нетаниягу встретился с президентом и экс-президентом Республики Сербской

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Республики Сербской Аной Тришич-Бабич и экс-президентом Милорадом Додиком.

Премьер-министр поблагодарил их за многолетнюю поддержку Государства Израиль, дружбу между народами и твердую позицию в противодействии любым проявлениям антисемитизма.

Стороны выразили желание углублять двусторонние связи и развивать сотрудничество в различных сферах.

Республика Сербская – это один из двух энтитетов (административно-территориальных образований), входящих в состав Боснии и Герцеговины. Несмотря на схожесть названий, Республика Сербская и Сербия – это разные государственные образования: первая является частью Боснии и Герцеговины, а вторая – самостоятельным государством на Балканах. Республика Сербская была образована в 1992 году в ходе Боснийской войны и занимает около 49% территории Боснии и Герцеговины, обладая значительной автономией в рамках единого государства. Население Республики Сербской составляют преимущественно боснийские сербы.