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NEWSru.co.il :: В Израиле28 июля 2021 г., 20:15

Министерство обороны начало проверку деятельности NSO, разработчика программы Pegasus

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Министерство обороны начало проверку деятельности NSO, разработчика программы Pegasus

В среду, 28 июля, министерство обороны сообщило, что представители нескольких структур системы безопасности посетили офисы компании NSO, оказавшейся в центре мирового скандала из-за разработанного компанией ПО Pegasus.

В сообщении говорится, что целью визита является оценка обвинений, выдвинутых в адрес компании.

19 июля СМИ опубликовали результаты расследования проекта "Проекта Pegasus". В итоговом документе утверждалось, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для борьбы с преступностью и терроризмом, использовалась для слежки высокопоставленными политиками, журналистами и оппозиционерами из авторитарных государств. В частности, утверждалось, что был взломан телефон президента Франции Эммануэля Макрона.


Компания NSO опубликовала официальное заявление, в котором говорилось, что она продолжит расследование сообщений о неправомерном использовании программы и примет соответствующие меры, которые включают отключение клиентских систем.

Корреспондент 13-го телеканала израильского телевидения Алон Бен-Давид сообщил, что во время встречи с министром обороны Франции Флоранс Парли, которая состоялась сегодня, министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что, согласно проведенному расследованию, телефон Макрона не взламывался с помощью израильского ПО, также не подтвердились опасения взлома телефонов французских парламентариев.

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