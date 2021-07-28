Министерство обороны начало проверку деятельности NSO, разработчика программы Pegasus
В среду, 28 июля, министерство обороны сообщило, что представители нескольких структур системы безопасности посетили офисы компании NSO, оказавшейся в центре мирового скандала из-за разработанного компанией ПО Pegasus.
В сообщении говорится, что целью визита является оценка обвинений, выдвинутых в адрес компании.
19 июля СМИ опубликовали результаты расследования проекта "Проекта Pegasus". В итоговом документе утверждалось, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для борьбы с преступностью и терроризмом, использовалась для слежки высокопоставленными политиками, журналистами и оппозиционерами из авторитарных государств. В частности, утверждалось, что был взломан телефон президента Франции Эммануэля Макрона.
Компания NSO опубликовала официальное заявление, в котором говорилось, что она продолжит расследование сообщений о неправомерном использовании программы и примет соответствующие меры, которые включают отключение клиентских систем.
Корреспондент 13-го телеканала израильского телевидения Алон Бен-Давид сообщил, что во время встречи с министром обороны Франции Флоранс Парли, которая состоялась сегодня, министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что, согласно проведенному расследованию, телефон Макрона не взламывался с помощью израильского ПО, также не подтвердились опасения взлома телефонов французских парламентариев.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
На фоне скандала вокруг компании NSO, Ганц отправится с визитом во Францию
Президент Франции Макрон потребовал от премьер-министра Беннета объяснений по поводу деятельности NSO
Le Monde. "Проект Pegasus": NSO Group в сердце "мягкой силы" Израиля
Израильская компания NSO Group объявила, что расследует неправомерное использование своего ПО