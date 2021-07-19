Израильская компания NSO Group объявила, что расследует неправомерное использование своего ПО
Израильская компания NSO Group опубликовала официальный комментарий в связи с публикациями в СМИ по поводу применения программного обеспечения, созданной этой компанией, для слежки за оппозиционерами, журналистами, блогерами и бизнесменами в разных странах мира.
"NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация... Из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили", – сказано в заявлении израильской компании.
Продукт израильской компании NSO Group, являющейся одним из ведущих производителей коммерческого шпионского ПО, использовался властями авторитарных государств и различными спецслужбами для слежки за правозащитниками, членами оппозиции и политическими противниками. Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистского консорциума, включавшего 16 редакций, среди которых NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и газета Zeit, а также правозащитные организации Forbidden Stories и Amnesty International.
Расследование проходило в рамках "Проекта Pegasus". Журналисты изучили список 50 тысяч телефонных номеров потенциальных жертв слежки из десятков стран.
Более чем в 1000 случаев удалось установить обладателей этих номеров. Среди них оказались высокопоставленные политики, в том числе главы нескольких государств, адвокаты, правозащитники, а также 180 журналистов, среди которых главный редактор Financial Times, репортер CNN, корреспондент AFP в Марокко, телеведущая из Мексики и журналисты из Венгрии и Азербайджана.
С некоторыми из этих людей журналистам связались, пишет издание Tagesschau, рассказывающее о результатах расследования.
Независимые IT-специалисты из Берлина и Торонто выбрали случайным образом 44 телефона с операционными системами iOS и Android. На 37 из них были обнаружены следы шпионской программы.
NSO Group групп не продает свою продукцию частным лицам. Ее клиентами являются государственные органы, которые обязуются использовать ПО только для борьбы с терроризмом и тяжелой преступностью. Однако, как сообщается в отчете "Проекта Pegasus", программа широко использовалась и в других целях.
О неправомерном использовании продукции израильской компании NSO Group специалисты предупреждали давно. CitizenLab в декабре прошлого года писала, что правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефоны десятков сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира". Согласно опубликованному центром отчету, компьютерной атаке подверглись 36 человек: журналисты, продюсеры, телеведущие, представители руководства. Для взлома использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Этот инцидент расценивался как крупнейшая компьютерная атака, направленная против работников СМИ.
Утверждалось, что это ПО использовалось для слежки за оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги, который был убит агентами спецслужб королевства около двух лет назад.
WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных правительственных и военных чиновников, по меньшей мере, в 20 странах на пяти континентах. К тяжбе WhatsApp против NSO Group присоединились техногиганты Microsoft, Google, Cisco и Dell.
Однако благодаря журналистскому расследованию "Проекта Pegasus" стали понятны масштабы использования израильского ПО для слежки и шпионажа.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала публикацию СМИ, согласно которой израильская компания NSO поставляет авторитарным режимам программное обеспечение для борьбы с оппозицией. "Если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, то это абсолютно неприемлемо. Это противоречит законодательству ЕС", – заявила она.
Напомним, что на прошлой неделе группа Citizen Lab (Университет Торонто, Канада) опубликовала заявление, согласно которому по меньшей мере 100 активистов, журналистов и диссидентов в десяти странах стали жертвами шпионского программного обеспечения (ПО), созданного израильской компанией Candiru. Об этом сообщают агентство Reuters, телеканал "Аль-Джазира" и многие другие СМИ. Речь идет об эксплойте для взлома Microsoft Windows. Среди пострадавших от применения этого шпионского ПО оказались саудовская диссидентская группа, левое индонезийское новостное агентство и др. Известны случаи применения этого ПО против различных пользователей Windows в Иране, Ливане, Испании и Великобритании. По данным Citizen Lab, покупателями эксплойта были государственные и частные клиенты в Саудовской Аравии, Израиле, Венгрии, Индонезии. В компании Candiru комментариев по поводу появившихся публикаций не дают. В корпорации Microsoft заявили, что обнаруженные уязвимости операционной системы исправлены. При этом в Microsoft воздержались от обвинений в адрес Candiru, заявив, что за распространением эксплойта стоит "находящийся в Израиле атакующий актор из частного сектора" под кодовым именем Sourgum, продающий различным клиентам, в том числе государственным, киберинструменты для взлома компьютеров, телефонов и сетей.
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"Проект Pegasus": израильское ПО служит для слежки за оппозиционерами, журналистами и политическими противниками
Citizen Lab заявляет о причастности израильской компании к взломам компьютеров в 10 странах мира