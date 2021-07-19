Израильская компания NSO Group объявила, что расследует неправомерное использование своего ПО

Израильская компания NSO Group опубликовала официальный комментарий в связи с публикациями в СМИ по поводу применения программного обеспечения, созданной этой компанией, для слежки за оппозиционерами, журналистами, блогерами и бизнесменами в разных странах мира.

"NSO Group продолжит расследование всех достоверных заявлений о неправомерном использовании и примет соответствующие меры на основе результатов этих расследований. Это включает в себя отключение клиентской системы, что мы уже неоднократно делали в случае подтвержденного неправомерного использования, и, не колеблясь, сделаем еще раз, если того потребует ситуация... Из-за договорных обязательств и соображений национальной безопасности NSO не может подтвердить или опровергнуть личность наших государственных заказчиков, а также личность клиентов, системы которых мы отключили", – сказано в заявлении израильской компании.

Продукт израильской компании NSO Group, являющейся одним из ведущих производителей коммерческого шпионского ПО, использовался властями авторитарных государств и различными спецслужбами для слежки за правозащитниками, членами оппозиции и политическими противниками. Об этом свидетельствуют результаты расследования журналистского консорциума, включавшего 16 редакций, среди которых NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и газета Zeit, а также правозащитные организации Forbidden Stories и Amnesty International.

Расследование проходило в рамках "Проекта Pegasus". Журналисты изучили список 50 тысяч телефонных номеров потенциальных жертв слежки из десятков стран.

Более чем в 1000 случаев удалось установить обладателей этих номеров. Среди них оказались высокопоставленные политики, в том числе главы нескольких государств, адвокаты, правозащитники, а также 180 журналистов, среди которых главный редактор Financial Times, репортер CNN, корреспондент AFP в Марокко, телеведущая из Мексики и журналисты из Венгрии и Азербайджана.

С некоторыми из этих людей журналистам связались, пишет издание Tagesschau, рассказывающее о результатах расследования.

Независимые IT-специалисты из Берлина и Торонто выбрали случайным образом 44 телефона с операционными системами iOS и Android. На 37 из них были обнаружены следы шпионской программы.

NSO Group групп не продает свою продукцию частным лицам. Ее клиентами являются государственные органы, которые обязуются использовать ПО только для борьбы с терроризмом и тяжелой преступностью. Однако, как сообщается в отчете "Проекта Pegasus", программа широко использовалась и в других целях.

О неправомерном использовании продукции израильской компании NSO Group специалисты предупреждали давно. CitizenLab в декабре прошлого года писала, что правительства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов взломали телефоны десятков сотрудников катарского телеканала "Аль-Джазира". Согласно опубликованному центром отчету, компьютерной атаке подверглись 36 человек: журналисты, продюсеры, телеведущие, представители руководства. Для взлома использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Этот инцидент расценивался как крупнейшая компьютерная атака, направленная против работников СМИ.

WhatsApp обвинила NSO Group в причастности к взломам приложений WhatsApp высокопоставленных правительственных и военных чиновников, по меньшей мере, в 20 странах на пяти континентах. К тяжбе WhatsApp против NSO Group присоединились техногиганты Microsoft, Google, Cisco и Dell.

Однако благодаря журналистскому расследованию "Проекта Pegasus" стали понятны масштабы использования израильского ПО для слежки и шпионажа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала публикацию СМИ, согласно которой израильская компания NSO поставляет авторитарным режимам программное обеспечение для борьбы с оппозицией. "Если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, то это абсолютно неприемлемо. Это противоречит законодательству ЕС", – заявила она.

Напомним, что на прошлой неделе группа Citizen Lab (Университет Торонто, Канада) опубликовала заявление, согласно которому по меньшей мере 100 активистов, журналистов и диссидентов в десяти странах стали жертвами шпионского программного обеспечения (ПО), созданного израильской компанией Candiru. Об этом сообщают агентство Reuters, телеканал "Аль-Джазира" и многие другие СМИ. Речь идет об эксплойте для взлома Microsoft Windows. Среди пострадавших от применения этого шпионского ПО оказались саудовская диссидентская группа, левое индонезийское новостное агентство и др. Известны случаи применения этого ПО против различных пользователей Windows в Иране, Ливане, Испании и Великобритании. По данным Citizen Lab, покупателями эксплойта были государственные и частные клиенты в Саудовской Аравии, Израиле, Венгрии, Индонезии. В компании Candiru комментариев по поводу появившихся публикаций не дают. В корпорации Microsoft заявили, что обнаруженные уязвимости операционной системы исправлены. При этом в Microsoft воздержались от обвинений в адрес Candiru, заявив, что за распространением эксплойта стоит "находящийся в Израиле атакующий актор из частного сектора" под кодовым именем Sourgum, продающий различным клиентам, в том числе государственным, киберинструменты для взлома компьютеров, телефонов и сетей.