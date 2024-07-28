Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 28 июля: удары по целям в секторе

В ночь на 28 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аc-Сабра в городе Газа.

В центре сектора: сообщалось о боевых действиях в Нусейрате; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в районе Дир аль-Балаха.

На юге сектора: танки ЦАХАЛа обстреливали цели в южных районах Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юго-востоке от Хан-Юниса; ЦАХАЛ нанес еще один удар по цели в Хан-Юнисе; бронетехника ЦАХАЛа обстреливает цели к северу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 28 июля.

Разрешено к публикации: 21-летний сержант Йонатан Аарон Гринблат, из Бейт-Шемеша, боец ​​батальона "Шакед" бригады "Гивати", умер в больнице от ран, полученных 20 июля 2024 года в бою на юге сектора Газы.