ЦАХАЛ представил доказательства того, что Мадждаль-Шамс обстреляли иранской ракетой

Вечером 28 июля ЦАХАЛ опубликовал снимки фрагментов ракеты, разорвавшейся вечером 27 июля на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе. Судя по представленным снимкам, речь действительно идет о ракете "Фалак-1" иранского производства.

Кроме того, ЦАХАЛ еще раз опубликовал карту, на которой указаны точное время и место запуска ракеты, поразившей цель в Мадждаль-Шамсе.

Ранее ЦАХАЛ подчеркивал, что в Ливане ракеты "Фалак-1" имеются на вооружении только у "Хизбаллы", которая и осуществила этот обстрел.

Даниэль Хагари заявлял, что Израилю известно имя командира ракетчиков – это Али Яхья Мухаммад, отвечающий за ракетные атаки из района Шебаа.

В заявлении начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви сказано: на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе упала ракета "Фалак" с боеголовкой массой 53 килограмма. Он также подчеркнул, что речь идет о ракете "Хизбаллы".

В результате обстрела погибли 12 детей и подростков, ранения получили десятки людей.

Друзы Израиля хоронят детей, погибших в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу. Фоторепортаж

Утром 28 июля были Разрешены к публикации имена детей и подростков, погибших 27 июля на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе в результате ракетного удара. По данным ЦАХАЛа, атака была осуществлена "Хизбаллой", применившей ракету иранского производства.

Всем им было до 16 лет. Погибли три девочки и восемь мальчиков. Пол еще одного погибшего пока не назван.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Фаджр Лийт Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

2. Амир Рабиа Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

3. Хазем Акрам Абу Салах (15), из Мадждаль-Шамса

4. Джон Вадиа Ибрагим (13), из Мадждаль-Шамса

5. Изиль Нашат Аюб (12), из Мадждаль-Шамса

6. Финис Адхам Сафади (11), из Мадждаль-Шамса

7. Изан Наиф Абу Салах (12), из Мадждаль-Шамса

8. Альма Иман Фахр ад-Дин (11), из Мадждаль-Шамса

9. Наджи Таэр Халаби (11) , из Мадждаль-Шамса

10. Милар Мадад аш-Шаар (10), из Мадждаль-Шамса

11. Назам Фахр Сааб (14), из Эль-Кинии

12. Имя пока не опубликовано

По данным СМИ, продолжаются поиски 10-летнего Джафары Ибрагима, который находился на футбольном поле во время разрыва ракеты и пока считается пропавшим без вести.

Десятки детей и взрослых, пострадавших 27 июля в результате разрыва ракеты на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе, остаются в больницах. Четверо пострадавших находятся в больнице "Пория" в Тверии. Двое детей по-прежнему в тяжелом состоянии, но их состояние удалось стабилизировать. Один ребенок в состоянии средней тяжести и один взрослый (22 года) в состоянии средней тяжести. В медицинском центре "Зив" в Цфате находятся 19 раненых. 13 из них в детском отделении: один ребенок в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения и травмы (им от 2 до 15 лет). В реанимационном отделении трое детей (11-14 лет), они в тяжелом состоянии. В ортопедическом отделении двое взрослых: 50-летняя женщина и 21-летний мужчина с легкими травмами. В хирургическом отделении 36-летний мужчина с осколочными ранениями уха и лица, его состояние оценивается как легкое.