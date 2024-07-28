ЦАХАЛ: в Мадждаль-Шамсе упала иранская ракета. "Хизбалла": это была израильская противоракета

Руководство "Хизбаллы" продолжает настаивать на своей непричастности к ракетному обстрелу Мадждаль-Шамса, в результате которого были убиты 12 детей и подростков.

В заявлении "Хизбаллы", переданном в UNIFIL, говорится: "Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент".

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для прессы, которое он сделал из Мадждаль-Шамса, сказал, что на футбольном поле друзского поселка взорвалась ракета "Фалак-1", иранского производства, несущая более 50 килограммов взрывчатки. Хагари подчеркнул, что ракеты "Фалак-1" производятся в Иране и поставляются в Ливан. По данным ЦАХАЛа, ракеты "Фалак-1" имеются на вооружении только у "Хизбаллы", которая и осуществила этот обстрел. Даниэль Хагари заявил, что Израилю известно имя командира ракетчиков – это Али Яхья Мухаммад, отвечающий за ракетные атаки из района Шебаа.