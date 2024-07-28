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Израиль

В "Кирие" продолжается заседание военно-политического кабинета с участием Нетаниягу

время публикации: 28 июля 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 19:04
В "Кирие" продолжается заседание военно-политического кабинета с участием Нетаниягу
Фото: Хаим Цах/GPO

В "Кирие" в Тель-Авиве продолжается заседание военно-политического кабинета с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, вернувшимся сегодня из США.

Возвращение Нетаниягу из США было ускорено после того, как стало известно о гибели 12 детей и подростков в Мадждаль-Шамсе в результате ракетного удара из Ливана. По данным ЦАХАЛа, атака была осуществлена "Хизбаллой", применившей ракету иранского производства. И главный вопрос за совещании: ответные действия Израиля после это атаки.

В заседании участвуют министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба Герци А-Леви, глава ШАБАКа Ронен Бар, военный секретарь премьер-министра Роман Гофман, глава администрации премьер-министра Цахи Браверман, глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби и другие представители армии и силовых ведомств.

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Нетаниягу вернулся в Израиль из США