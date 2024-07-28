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Израиль

Нетаниягу вернулся в Израиль из США

время публикации: 28 июля 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 14:09
Нетаниягу вернулся в Израиль из США
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Офис главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся после визита в США и направляется на совещание в "Кирию" в Тель-Авиве.

Нетаниягу примет участие в заседании военно-политического кабинета.

Возвращение Нетаниягу из США было ускорено после того, как стало известно о гибели 12 детей и подростков в Мадждаль-Шамсе в результате ракетного удара из Ливана. По данным ЦАХАЛа, атака была осуществлена "Хизбаллой", применившей ракету иранского производства.

Одновременно поступило сообщение о том, что начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви "утверждает планы для северного сектора" с высокопоставленными офицерами.

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