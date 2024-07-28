Нетаниягу вернулся в Израиль из США
время публикации: 28 июля 2024 г., 13:40 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 14:09
Офис главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся после визита в США и направляется на совещание в "Кирию" в Тель-Авиве.
Нетаниягу примет участие в заседании военно-политического кабинета.
Возвращение Нетаниягу из США было ускорено после того, как стало известно о гибели 12 детей и подростков в Мадждаль-Шамсе в результате ракетного удара из Ливана. По данным ЦАХАЛа, атака была осуществлена "Хизбаллой", применившей ракету иранского производства.
Одновременно поступило сообщение о том, что начальник генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви "утверждает планы для северного сектора" с высокопоставленными офицерами.