Во время похорон детей в Мадждаль-Шамсе людям потребовалась медпомощь, некоторые теряли сознание

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в Мадждаль-Шамсе во время похорон детей и подростков, погибших накануне на футбольном поле в результате ракетного удара, девяти людям потребовалась медпомощь.

В сообщении отмечается, что некоторые люди теряли сознание на похоронах, другие просто почувствовали себя плохо. В случае необходимости этих людей доставляли в больницу.

Друзы Израиля хоронят детей, погибших в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу. Фоторепортаж

Разрешены к публикации имена погибших. Всем им было до 16 лет. Погибли три девочки и восемь мальчиков. Пол еще одного погибшего пока не назван.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Фаджр Лийт Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

2. Амир Рабиа Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

3. Хазем Акрам Абу Салах (15), из Мадждаль-Шамса

4. Джон Вадиа Ибрагим (13), из Мадждаль-Шамса

5. Изиль Нашат Аюб (12), из Мадждаль-Шамса

6. Финис Адхам Сафади (11), из Мадждаль-Шамса

7. Изан Наиф Абу Салах (12), из Мадждаль-Шамса

8. Альма Иман Фахр ад-Дин (11), из Мадждаль-Шамса

9. Наджи Таэр Халаби (11) , из Мадждаль-Шамса

10. Милар Мадад аш-Шаар (10), из Мадждаль-Шамса

11. Назам Фахр Сааб (14), из Эль-Кинии

12. Имя пока не опубликовано

В субботу, 27 июля, в 18:18, в результате обстрела севера Голанских высот с территории Ливана одна из ракет разорвалась на территории друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч.

Погибли 12 детей и подростков. Ранения получили 11 человек. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести, четверо – в легком. Еще шесть человек нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока.

По словам жителей Мадждаль-Шамса, сигнал "Цева адом" был слышен, однако большинство присутствовавших на стадионе не успели в укрытие. По данным ЦАХАЛа, произошел сбой в работе ПВО, его причины будут расследоваться.

Согласно оценкам ситуации, проведенным в ЦАХАЛе и имеющимся разведданным, за обстрелом Мадждаль-Шамс стоит террористическая организация "Хизбалла". Запуск был осуществлен из района, находящегося к северу от деревни Шебаа. Также пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что обстрел с территории южного Ливана стал ответом террористов на уничтожение боевика подразделения "Радуан" (спецназ "Хизбаллы") в районе Кфар-Кила.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари и начальник генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви заявили, что на футбольном поле разорвалась ракета "Фалак-1" иранского производства, с боеголовкой массой 53 кг.

Пресс-секретарь террористической группировки "Хизбалла" Мухаммад Афиф заявил Reuters, что организация не несет ответственности за обстрел Мадждаль-Шамса. В СМИ, связанных с "Хизбаллой", также появились заявления, что террористическая группировка не имеет отношения к этому обстрелу. В заявлении "Хизбаллы", переданном в UNIFIL, говорится: "Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент".