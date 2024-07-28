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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 июля: операции в Шхеме, около Дженина и Сальфита

время публикации: 28 июля 2024 г., 06:44 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 06:49
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 28 июля: операции в Шхеме, около Дженина и Сальфита
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 28 июля действовали в Шхеме (в Балате), в Ямуне (к западу от Дженина), в Аз-Зауийе (к западу от Сальфита), в Каландии (к югу от Рамаллы), в Байт-Уммаре (к северу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны. В Балате (Шхем) был подорван дом.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 28 июля.

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